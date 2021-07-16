Клуб Ярмоленко заинтересовался голкипером сборной Украины

Английский “Вест Хэм” проявил заинтересованность в подписании вратаря “Динамо” и сборной Украины Георгия Бущана, информирует со ссылкой на “Evening Standard”.

Боссы “молотобойцев” желают найти конкурента для Лукаша Фабиански на позиции первого номера клуба.

Однако Бущан является не приоритетным вариантом для “молотобойцев”. “Вест Хэм” рассчитывает взять в аренду с правом выкупа вратаря “ПСЖ” Альфонса Ареолу. Третьим кандидатом на усиление вратарской позиции есть вратарь “Вест Бромвича” Сэм Джонстон.

Заметим, что основному вратарю “Вест Хэма”, за который также выступает украинец Андрей Ярмоленко, уже 36 лет.

Бущан попал в команду открытий Евро-2020.

По материалам: УНН