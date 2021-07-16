Спорт

Клуб Ярмоленко заинтересовался голкипером сборной Украины

Photo of Admin Admin Send an email 16 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Клуб Ярмоленко заинтересовался голкипером сборной Украины

Английский “Вест Хэм” проявил заинтересованность в подписании вратаря “Динамо” и сборной Украины Георгия Бущана, информирует со ссылкой на “Evening Standard”.

Боссы “молотобойцев” желают найти конкурента для Лукаша Фабиански на позиции первого номера клуба.

Однако Бущан является не приоритетным вариантом для “молотобойцев”. “Вест Хэм” рассчитывает взять в аренду с правом выкупа вратаря “ПСЖ” Альфонса Ареолу. Третьим кандидатом на усиление вратарской позиции есть вратарь “Вест Бромвича” Сэм Джонстон.

Заметим, что основному вратарю “Вест Хэма”, за который также выступает украинец Андрей Ярмоленко, уже 36 лет.

Бущан попал в команду открытий Евро-2020.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 16 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Изношенные доллары и евро. В НБУ дали совет, куда их сдавать

1 час ago

Астрономы заметили активность на самой большой из обнаруженных комет

2 часа ago

Рада заслушает Шмыгаля и рассмотрит назначения Монастырского министром внутренних дел

3 часа ago

Рада приняла Бюджетную декларацию на 3 года

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button