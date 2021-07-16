Футбол: первый украинский клуб получил соперника в еврокубке

За выход в третьей отборочной стадии Лиги конференций футболисты полтавской “Ворсклы” дважды встретятся с финским клубом “Куопио”, передает со ссылкой на сайт полтавчан.

В ответной игре стартового этапа отбора “Куопио” со счетом 5:0 разгромил армянский “Ной” и по сумме двух матчей (5:1) стал соперником “Ворсклы” во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

Первый матч с “Куопио” “Ворскла” проведет на выезде 22 июля, а домашнюю игру — 29 июля.

В Лиге конференций УЕФА Украина также будет представлять Ковалевский “Колос”, который стартует в третьем раунде квалификации.

По материалам: УНН