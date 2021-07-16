Французский и швейцарский клубы “Динамо” объявило о дополнительных спарринги

Стали известны еще два соперника киевского “Динамо” в контрольных матчах на втором предсезонном сборе в Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба “бело-синих”, передает

Детали

Действующий чемпион Украины достиг договоренности о проведении спаррингов с французским “Эвианом” (15 июля) и швейцарским “Этуаль” (18 июля). Обе встречи пройдут в мерен, что рядом с Женевой. Их начало запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Примечательно, что “Эвиан” по итогам прошлого сезона занял 18 место во Второй лиге Франции и получил понижение в классе.

Напомним

В рамках второго сбора “Динамо” уже сыграло контрольный матч с “Серветт” (1: 1), а также запланировало еще три встречи — с “Сьон” (14 июля, 20:00 по Киеву), “Ниццей” (17 июля, 21:00) и “Атлетиком Бильбао” (20 июля, 16:00).

По материалам: УНН