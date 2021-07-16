“Динамо” разгромило французский клуб на сборах в Швейцарии

“Динамо” провело очередной спарринг в рамках подготовки к новому сезону. Соперником команды выступил “Эвиан”, представитель пятого дивизиона Франции, сообщает со ссылкой на сайт “бело-синих”.

Уже на 2-й минуте встречи “бело-синие” вышли вперед — Шапаренко нашел на левом фланге Ваната, который вошел в штрафную и сделал разрезную передачу на Богдана Леднева — 1:0.

На 17-й минуте форвард Супряга совершил сольный проход с центра поля, опередив двух защитников, и реализовал выход один на один против Мори — 2:0.

Несмотря на полное игровое преимущество “Динамо”, игроки “Эвиана” достаточно остро использовали свои контратаки. В одном из моментов Денис Бойко после мощного удара из-за пределов штрафной едва успел достать мяч, который направлялся в “девятку” ворот “бело-синих”.

Однако до перерыва киевляне успели огорчить соперников еще раз — дубль на свой счет записал Леднев. Приняв передачу из глубины от Дениса Гармаша, Богдан получил от соперников достаточно времени и пространства, чтобы развернуться к воротам, прицелиться и поразить правый угол ударом с линии штрафной — 3:0.

Свой следующий контрольный матч на сборе “Динамо” проведет 17 июля — против французской “Ниццы”. В него команда будет готовиться уже со сборниками, которые прибыли в расположение “бело-синих”.

По материалам: УНН