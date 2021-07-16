“Десна” усилилась экс-полузащитником “Олимпик”

Хавбек Тарас Завийский, который защищал цвета донецкого “Олимпика”, продолжит карьеру в черниговской “Десне”, сообщает со ссылкой на сайт “Десны”.

Контракт с полузащитником подписан сроком на два года.

Тарас воспитанник львовского футбола и, соответственно, в профессиональном футболе дебютировал именно в составе львовских Карпат. Также в активе Завийского выступления за ФК “Львов”. А в состав “Десны” Тарас перешел из донецкого “Олимпика”, где успел сыграть 38 матчей.

ФК “Рух” усилился футболистом из чемпионата Греции.

По материалам: УНН