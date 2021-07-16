БК “Одесса” подписал американского защитника

Клуб Суперлиги Украины по баскетболу – “Одесса”, объявил о подписании контракта с 26-летним американским разыгрывающим Эваном Синглтари, передает со ссылкой на сайт ФБУ.

Прошлый сезон Синглтари провел в чемпионате Исландии, в котором выступал за клуб “Рейкьявик”. Ранее американец также выступал в чемпионатах Словакии и Чехии.

В среднем за игру в исландской первенства американец набирал 17,0 очка, делал 3,0 подбора, 5,2 передачи и 2,5 перехвата.

Первыми новичками “Одессы” стали бигмен “Тернополя” Андрей Агафонов и защитник “Химика” Кирилл Марченко.

По материалам: УНН