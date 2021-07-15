Украинский футболист перешел в клуб испанской Сегунды

Украинский защитник Василий Кравец продолжит карьеру в испанском клубе “Спортинг Хихон”, передает со ссылкой на сайт команды.

“Спортинг Хихон” подписал арендное соглашение с “Леганес” с обязательным выкупом, если команда выйдет из Сегунды в Ла Лигу.

В “Леганес” Кравец выступал за испанский клуб “Луго” и львовские “Карпаты”. Кроме того, он вызвался в сборную Украины.

В прошлом сезоне Кравец сыграл 26 матчей за польский “Лех” на правах аренды (18 в чемпионате, 2 в кубке и 6 в Лиге Европы).

В “Спортинга Хихон” уже выступает другой украинский защитник Богдан Милованов.

По материалам: УНН