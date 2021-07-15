УЕФА назвал символическую сборную Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определился с 11 игроками, которые произвели наилучшее впечатление на Евро-2020, сообщает со ссылкой на сайт УЕФА.

В число топ-11 игроков вошли:

Вратарь — Джанлуиджи Доннарумма (Италия)

Защитники — Кайл Уокер (Англия), Леонардо Бонуччи (Италия), Гарри Магуайр (Англия), Леонардо Спинаццола (Италия)

Полузащитники — Пьер-Эмиль Хейбьерг (Дания), Жоржиньо (Италия), Педро (Испания)

Нападавшие — Федерико Кьеза (Италия), Лукаку (Бельгия), Стерлинг (Англия).

В список технических наблюдателей УЕФА, которые выбирали топ-11 игроков попали:

Пеки Боннэр, Коринн Диакр, Жан-Франсуа Домерг, Эстебан Камбьяссо, Фабио Капелло, Каранка, Робби Кин, Космин Контра, Хинес Мелендес, Дэвид Мойес, Миксу Паателайнен, Петер Рудбек, Вилли Руттенштайнер, Душан Фитцель, Штеффен Фройнд, Франс Хук.

Победительницей турнира, который прошел с 11 июня по 11 июля в 11 странах, стала Италия, обыграв в финале Англию.

По материалам: УНН