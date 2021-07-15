Удар с центра поля: назван лучший гол Евро-2020

Невероятный гол нападающего сборной Чехии Патрика Шика в ворота шотландцев в первом туре признан лучшим на Евро-2020, информирует со ссылкой на сайт Ассоциации.

Технический комитет УЕФА определил десять лучших мячей, за которые должны были проголосовать болельщики. В результате был выбран гол нападающего сборной Чехии Патрика Шика, который отличился в матче группового этапа против Шотландии (2:0).

Тогда форвард пробил с 45,5 метров и стал автором гола из самой дальней точки поля на турнире, начиная с 1980 года.

Сказано, что почти 800 тыс. голосов было отдано в течение суток за десятку лучших голов турнира, выбранную техническими наблюдателями УЕФА.

Гол Ярмоленко номинирован на звание лучшего по итогам Евро-2020.

По материалам: УНН