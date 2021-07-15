Второй гол новичка принес “Динамо” победу в спарринге в Швейцарии

Киевское “Динамо” провело второй контрольный матч в рамках финальной части подготовки к новому сезону. Сегодняшним соперником выступил “Сьон” – 9-я команда прошлого чемпионата Швейцарии. Об этом информирует пресс-центр “бело-синих”, передает .

Ближе к середине первого тайма динамовцы перехватили игровую инициативу и начали все чаще беспокоить защиту “Сьона”. В результате одного из таких выпадов Мауро Родригес сбил Александра Тимчика в собственной штрафной и подарил “Динамо” право на выполнение пенальти. К 11-метровой отметке подошел Жерсон Родригес, первую попытку которого Тимоти Фаюлу парировал, а вот справиться с добиванием уже не смог — 1:0 в пользу киевлян.

А в следующей атаке “Динамо” прекрасно проявил себя новичок киевского “Динамо” Илья Шкурин, отметившись своим вторым голом в двух спаррингах в составе “бело-синих”. Приняв передачу на ход от Владимира Шепелева с центра поля, форвард обыграл Бира Ндойе и нанес точный удар низом — 2:0.

Состав “Динамо”: Бойко (Моргун, 78) — Тимчик (Бенито, 78), Кендзера (Шабанов, 68), Сирота, Дубинчак (Вивчаренко, 68) — Андриевский (Леднев, 63), Шепелев (Гармаш, 63), Буяльский (к) (Коробенко, 63), Антюх (где Пена, 46), Родригес (Кулач, 46) — Шкурин (Супряга, 46).

Бывший игрок “ЦСКА” забил гол в ворота “Серветта”.

По материалам: УНН