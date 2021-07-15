Вошла в топ-100: украинская теннисистка установила персональный рекорд в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в котором изменения коснулись представительниц Украины, сообщает со ссылкой на сайт Ассоциации.

Детали

Сразу на тридцать позиций поднялась Ангелина Калинина – 95 место. Это личный рекорд для 24-летней украинки. Калинина стала 20 украинской теннисисткой, которой удалось попасть в сотню лучших в рейтинге WTA.

Лидером среди украинок остается Элина Свитолина, опустилась на 6 место (1), а Даяна Ястремская – на 44 (-6).

Улучшила свое положение на три строчки Марта Костюк – 67 место. Двадцать строк потеряла Катарина Завацкая – 144 место, на несколько позиций поднялись Екатерина Козлова (154 место) и Леся Цуренко (163).

Дополнение

В первой 10-ке произошло несколько изменений. Десятку покинули Серена Уильямс и Петра Квитова, также шесть позиций потеряла Симона Халеп. Украинка Элина Свитолина опустилась с 5-го на 6-е место.

По материалам: УНН