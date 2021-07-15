Юношеская сборная Украины стала призером чемпионата Европы по пляжному гандболу

Чемпионаты Европы по пляжному гандболу (U-17), который прошел в болгарской Варне, принес бронзовые медали юношеской сборной Украины, сообщает со ссылкой на ФГУ.

Детали

Юношеская команда под руководством Ростислава Ланевич заняла второе место в своем квартете на первой групповой стадии. Выйдя в основной раунд, “сине-желтые” одержали победу над русскими (2: 0). Этот результат в конечном итоге стал ключевым в борьбе за выход в полуфинал. На этой стадии украинцы уступили сборной Швеции (0: 2), которая в итоге стала чемпионом.

Наша же команда в поединке за третье место нанесла поражение Хорватии (2: 0) и завоевала бронзовые медали. Главный снайпер сборной Николай Ященко (105 очков) занял четвертое место в списке самых результативных игроков чемпионата.

Зато девичья сборная Украины под руководством Бориса Милославского завершила чемпионат матчем за 7-е место. Наша команда взяла реванш у россиянок за поражение в основном групповом раунде, одержав победу 2: 1.

Наиболее результативной в составе украинок на чемпионате стала Екатерина Кочан — 75 очков. Чемпионками Европы стали венгерские гандболистки.

Напомним

ГК “Галичанка” завоевал Кубок Украины по гандболу.

По материалам: УНН