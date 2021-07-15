Теннисист Стаховский обыграл россиянина на старте международного турнира

Украинский теннисист Сергей Стаховский с победы стартовал на челленджере ATP с призовым фондом в 52 тыс. долл., что проходит в Нурсултану (Казахстан), передает со ссылкой на ФТУ.

Детали

В матче первого раунда киевлянин, посеянный под 6 номером, обыграл Павла Котова из России — 7: 5, 6: 2. Следующим соперником киевлянина станет австралийский теннисист Джейсон Кублер.

В этом году Стаховский уже обыгрывал австралийца в квалификации к “Australian Open”.

Что предшествовало

Стаховский победил японца на старте турнира в Португалии.

По материалам: УНН