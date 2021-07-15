Двух российских пловцов отстранили за допинг в преддверии Олимпиады

Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает “Главпост”ся в четверг, 15 июля, на сайте FINA, передает .

Решение принято на основании сведений, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которые были получены из базы данных московской антидопинговой лаборатории. “Мы благодарны WADA за усердие в обеспечении чистой конкуренции на соревнованиях в Токио”, — заявил президент FINA Хусейн Аль-Мусалла.

25-летний Кудашев должен был выступить на дистанции 200 метров баттерфляем, 30-летняя Андрусенко — в эстафете 4 × 100 вольным стилем. “Федерация будет делать все возможное для того, чтобы спортсмены были оправданы и смогли выступить на Олимпийских играх”, — сказал агентству “ТАСС” президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Перенесенная на год из-за пандемии коронавируса Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа года. В связи с санкциями WADA спортсмены РФ выступят на ней не под национальным флагом, а под флагом ОКР, а в случае их победы будет исполнен не гимн России, а фрагмент Первого концерта Чайковского.

Накануне стало известно, что Олимпийский комитет России разослал памятки своим спортсменам, которые едут в Токио, как отвечать на вопросы о Донбассе и Крыме.

По материалам: УНН