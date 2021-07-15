Спорт

Действующий чемпион Украины по баскетболу продлил соглашение с американским центровым

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Действующий чемпион Украины по баскетболу продлил соглашение с американским центровым

Президент БК “Прометей” Владимир Дубинский на персональной странице в Facebook сообщил о том, что в следующем сезоне выступления в команде с Слободского продолжит опытный американский бигмен Шон Эванс, передает .

32-летний легионер присоединился к “Прометея” по ходу прошлого сезона и помог команде завоевать первый в истории чемпионский титул. За 35 матчей в Суперлиге Эванс набирал 10,9 очка, делал 7,3 подбора и 1,7 передачи (РЭ 13,7).

Заметим, что ранее “Прометей” объявил о продлении контракта с американским форвардом Ди Джеем Стефенсом, а также с украинцом Денис Лукашов, Александр Липовый, Ильей Сидоровым, Вячеславом Петровым и Александром Беликовым. Первым новичком “Прометея” стал украинский центровой Дмитрий Тихонов.

“Прометей” получил соперника в Лиге чемпионов ФИБА.

По материалам: УНН

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