Спорт

Маркевич оценил выступление сборной Украины на Евро-2020

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Маркевич оценил выступление сборной Украины на Евро-2020

Председатель Комитета национальных сборных команд УАФ Мирон Маркевич подвел итоги прошедшего чемпионата Европы по футболу на котором выступала украинская сборная, сообщает со ссылкой на УАФ.

Цитата

Маркевич положительно оценил выступления подопечных Шевченко.

“Если отталкиваться непосредственно от результата, то он положительный. Сборная Украины еще никогда не доходила до четвертьфинала чемпионата Европы. Если же говорить об игре, то вопросы есть. Был хороший второй тайм в матче с Нидерландами, первая половина игры с Северной Македонией. С Австрией сыграли откровенно плохо. Реабилитировались в поединке со Швецией. А вот матч против англичан нельзя занести нашей команде в актив ”, – отметил председатель комитета УАФ.

Контекст

Гол Ярмоленка номинирован на звание лучшего по итогам Евро-2020.

По материалам: УНН

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