Гол Ярмоленка номинирован на звание лучшего по итогам Евро-2020

Взятие ворот в исполнении Андрея Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов в первом туре Евро-2020 оказалось в числе лучших, претендующих на звание самого красивого на всем турнире, сообщает со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

Полузащитник “Вест Хэма” оказался в списке из десяти номинантов, выбранных УЕФА. В топ-10 по итогам турнира также попали гола итальянца Инсинье, обладателя “Золотого мяча-2018” Луки Модрича, бельгийца Кевина Де Брюйне, чеха Патрика Шика, датчанина Миккеля Дамсгора, испанца Альваро Мората и итальянца Федерико Кьеза, а также португальца Криштиану Роналду.

Примечательно, что каждый желающий имеет право принять участие в голосовании при выборе самого красивого гола в чемпионате.

goals scored at EURO 2020 … Here’s 10 of the best It’s time to pick your Goal of the Tournament! @gazpromfootball #EUROGOTT

Напомним

Сборная Украины заняла третье место в квартете С на Евро-2020, а в 1/4 финала уступила Англии (0: 4).

