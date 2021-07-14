Спорт
Футбол: “Мариуполь” продлил аренду трех игроков “Шахтера”
ФК “Мариуполь” продолжает работать над комплектованием команды на следующий сезон. Алексей Кащук, Максим Чех и Александр Драмбаев продлят на правах аренды защищать цвета приазовской команды в следующем сезоне, передает со ссылкой на сайт “Мариуполя”.
Детали
Алексей Кащук выступает за “Мариуполь” с лета 2019 года. Всего за команду сыграл 33 матча и забил 3 гола (в прошлом сезоне — 15 игр).
Максим Чех играет за “Мариуполь” с лета 2019 года. Всего за команду сыграл 43 матча и забил 1 гол (в прошлом сезоне — 22 игры).
Александр Драмбаев пополнил ряды “Мариуполя” в январе нынешнего года. В Премьер-лиге за “Мариуполь” Александр провел 10 матчей.
Дополнение
Прошлый сезон “Мариуполь” завершил на 11-й позиции УПЛ.
По материалам: УНН