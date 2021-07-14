“Динамо” проведет спарринг с триумфатором Лиги Европы

Футболисты киевского “Динамо” получили в соперники испанский “Вильярреал” во время подготовительного сбора 26 июля, сообщает со ссылкой на сайт испанского коллектива.

Детали

Встреча состоится в понедельник, 26 июля, в Австрии. Время начала поединка — 17:30 по Киеву.

В прошлом сезоне в 1/8 финала Лиги Европы “Вильярреал” дважды победил “динамовцев” со счетом 2: 0. Испанский клуб впоследствии выиграл этот турнир.

Стоит отметить, что 10 августа “желто субмарина” отправится в Белфаст, чтобы сыграть в финале Суперкубка Европы против “Челси” на следующий день (21:00).

Контекст

Французский и швейцарский клубы “Динамо” объявило о дополнительных спарринги.

По материалам: УНН