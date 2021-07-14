Спорт

Баскетбол: капитан женской сборной Украины согласовал новый контракт с турецким грандом

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Баскетбол: капитан женской сборной Украины согласовал новый контракт с турецким грандом

Капитан и лидер сборной Украины Алина Ягупова подписала 3-летний контракт с турецким “Фенербахче”. Об этом сообщил официальный сайт клуба, передает со ссылкой на ФБУ.

Детали

Наша баскетболистка продолжит выступать в сильнейшей клубном турнире Европы – Евролиге. Она действует двукратной обладательницей титула MVP этого турнира.

В прошлом сезоне украинка провела 16 матчей в чемпионате Турции, набирая 18,8 очка, делая 6,4 передачи и 5,9 подбора при 34,8% реализации трехочковых.

В Евролиге наша соотечественница сыграла в 7-ми поединках, в которых ее статистика составила 20,0 очка, 5,9 подбора и 4,9 передачи при 38,0 процентах реализации дальних.

Дополнение

В прошлом сезоне Ягупова стала чемпионкой Турции, а также заняла вместе со стамбульским клубом третье место в Евролиге.

По материалам: УНН

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