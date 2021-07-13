Украинского гимнаста Верняева дисквалифицировали на 4 года за употребление допинга: он пропустит Игры в Токио

Украинского гимнаста Олега Верняева дисквалифицировали на 4 года за употребления допинга. Спортсмен пропустит Олимпийские игры в Токио. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает .

“В жизни случаются такие ситуации, которые словно тестируют тебя на прочность. В моей жизни сейчас именно такая ситуация. Арбитраж GEF принял решение о том, что концентрация мельдония, которую нашли у меня в организме, достаточна для дисквалификации меня на 4 года, начиная с ноября прошлого года. Это значит, что на Олимпиаду я не поеду”, — написал Верняев.

Как отмечается, отстранение вступило в силу с ноября прошлого года. По словам Верняева, у него в организме обнаружили мельдоний, из-за чего спортивный арбитражный суд принял решение дисквалифицировать его на длительный срок. При этом он подчеркнул, что данное решение подлежит обжалованию.

“Раз решение арбитража подлежит обжалованию, значит, окончательные выводы делать рано. Вся борьба только начинается, это очередной этап моей жизни и, как всегда, я буду бороться до конца, обжалую решение Арбитража GEF о моей дисквалификации в CAS (Спортивный арбитражный суд). Верю, что высшая спортивная судебная инстанция расставит все по своим местам”, — добавил он.

Олег Верняев является олимпийским чемпионом 2016 года, чемпионом мира, шестикратным чемпионом Европы, трехкратным победителем Европейских игр, двукратным победителем Универсиад.

Национальный олимпийский комитет Украины утвердил состав сборной Украины на Олимпийские Игры, которые пройдут в Токио. В утвержденном списке было указано 158 спортсменов, которые будут соревноваться в 26 видах спорта.

По материалам: УНН