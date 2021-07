В ВОЗ назвали финал Евро-2020 “рецептом катастрофы”

Присутствие чрезмерного количества болельщиков без масок на финальном матче Европы по футболу неизбежно скажется на эпидемиологической обстановке. Специалист Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове заявила, что нарушение правил по противодействию коронавирусу приведет к распространению штамма “дельта”. Об этом сообщает со ссылкой на The Guardian.

“Я должна радоваться, когда вижу, как на моих глазах передается вирус? „Дельта“-штамм воспользуется положением тех, кто не привился и находится в толпе, без маски, кричит, и поет. Результат будет разрушительным”, — отметила специалист.

Издание сообщает, что еще в июне Великобритания договорилась с УЕФА, что стадион будет заполнен на 75%. При этом там применяют систему, по которой все присутствующие должны сдать экспресс-тест. Как отмечает ведомство, экспресс-тесты не являются показательными, поскольку могут дать “ложноотрицательный ответ, если инфицированный человек заболел недавно или если анализ взять неправильно”.

В ВОЗ выпустили предупреждение, что большое скопление людей во время соревнований только поспособствует распространению вируса.

Отмечается, что комитет по общественному здоровью в Европейском парламенте назвал решение допустить 60 тыс. фанатов на стадион “рецептом катастрофы”. И уже, с чемпионатом связаны сотни новых случаев заболевания, отмечает ведомство.

Am I supposed to be enjoying watching transmission happening in front of my eyes? The #COVID19 pandemic is not taking a break tonight… #SARSCoV2 #DeltaVariant will take advantage of unvaccinated people, in crowded settings, unmasked, screaming/shouting/singing. Devastating.

— Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) July 11, 2021

В начале июля директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге выразил обеспокоенность в связи с проведением полуфиналов и финала чемпионата Европы по футболу в Великобритании и призвал оценить риски.

ВОЗ также выражало обеспокоенность ослаблением ограничений на COVID-19 странами, принимающими матчи Евро-2020, отметив, что в некоторых из них уже наблюдается рост случаев заболевания.

Также ученые исследовали влияние успеха Англии на Евро-2020 на темпы инфицирования COVID-19 в Великобритании.

По материалам: УНН