Спорт

Украинская теннисистка с победы стартовала на соревнованиях в Будапеште

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Украинская теннисистка с победы стартовала на соревнованиях в Будапеште

Украинская теннисистка Екатерина Козлова успешно стартовала на турнире WTA-250 “Hungarian Grand Prix”, который проходит в Будапеште, сообщает со ссылкой на “Теннисный портал Украины”.

В матче первого раунда уроженка Николаева за 2 часа 4 минуты сломала сопротивление представительницы Австрии Барбары Хаас – 7:6 (5), 6:3.

Следующая соперница нашей землячки определится в противостоянии румынки Аны Богдан (5) и Варвары Лепченко из США.

На прошлой неделе Козлова победила россиянку в начале турнира в Швеции.

По материалам: УНН

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