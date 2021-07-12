Спорт
Украинская теннисистка с победы стартовала на соревнованиях в Будапеште
Украинская теннисистка Екатерина Козлова успешно стартовала на турнире WTA-250 “Hungarian Grand Prix”, который проходит в Будапеште, сообщает со ссылкой на “Теннисный портал Украины”.
В матче первого раунда уроженка Николаева за 2 часа 4 минуты сломала сопротивление представительницы Австрии Барбары Хаас – 7:6 (5), 6:3.
Следующая соперница нашей землячки определится в противостоянии румынки Аны Богдан (5) и Варвары Лепченко из США.
На прошлой неделе Козлова победила россиянку в начале турнира в Швеции.
По материалам: УНН