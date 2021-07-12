Теннис: Козлова успешно стартовала на турнире WTA-250 “Hungarian Grand Prix”

Екатерина Козлова

Украинская теннисистка Екатерина Козлова успешно стартовала на турнире WTA-250 “Hungarian Grand Prix”, который проходит в Будапеште, сообщает со ссылкой на “Теннисный портал Украины”.

В матче первого раунда уроженка Николаева за 2 часа и 4 минуты сломала сопротивление представительницы Австрии Барбары Хаас – 7:6 (5), 6:3.

Следующая соперница нашей землячки определится в противостоянии румынки Аны Богдан (5) и Варвары Лепченко с США.

На прошлой неделе Козлова победила россиянку в начале турнира в Швеции.

По материалам: УНН