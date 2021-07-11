Украинский теннисист повторил собственное достижение и вышел в полуфинал турнира в Перудже

Украинский теннисист Виталий Сачко пробился в финал челленджера ATР, который проходит в Перудже (Италия), передает со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Детали

Сачко продолжил успешные выступления на Челленджер в Перудже. Он обыграл Нино Сердарушич 6: 4; 7: 5 и вышел в финал. Тем самым он повторил свое лучшее достижение в этой турнирной серии.

В финале ему будет противостоять Томас Мартин Эчеверри (АТР 192).

Заметим, что это будет второй одиночный финал в карьере (и в этом сезоне) на турнире категории ATP challenger для Виталия.

Дополнение

Сачко также сыграет в парном финале челленджера в Перудже.

По материалам: УНН