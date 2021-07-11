Украинский теннисист повторил собственное достижение и вышел в полуфинал турнира в Перудже
Украинский теннисист Виталий Сачко пробился в финал челленджера ATР, который проходит в Перудже (Италия), передает со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Детали
Сачко продолжил успешные выступления на Челленджер в Перудже. Он обыграл Нино Сердарушич 6: 4; 7: 5 и вышел в финал. Тем самым он повторил свое лучшее достижение в этой турнирной серии.
В финале ему будет противостоять Томас Мартин Эчеверри (АТР 192).
Заметим, что это будет второй одиночный финал в карьере (и в этом сезоне) на турнире категории ATP challenger для Виталия.
Дополнение
Сачко также сыграет в парном финале челленджера в Перудже.
По материалам: УНН