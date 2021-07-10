Спорт

Украинец завоевал золото на юниорском чемпионате Европы по плаванию

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Украинец завоевал золото на юниорском чемпионате Европы по плаванию

Владимир Лисовец принес первое золото Украины на чемпионате Европы по плаванию среди юниоров, передает со ссылкой на сайт Федерации плавания Украины.

На дистанции 100 м брассом с результатом 1:00,28 мин именно подопечный тренера Александра Фомина оказался победителем.

Вторую серебряную медаль для нашей сборной борется одессит Вадим Науменко на дистанции 200 м комплексным плавание с результатом 2:00,65.

И по завершению третьего дня соревнований “желто-голубая” команда заняла 3-е место с рекордом Украины в эстафетном плавании 4 × 100 комбинированная смешанная с результатом 3:54,03 мин в финальном составе.

Украина завоевала вторую медаль на чемпионате Европы в Венгрии.

По материалам: УНН

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