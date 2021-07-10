Спорт
Теннис: украинка обыграла пятикратную победительницу турниров “Большого шлема”
Представительница украинского тенниса Даяна Ястремская выиграла свой второй после возвращения матч, сообщает со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
В четвертьфинале соревнований WTA-250 в Гамбурге она преодолела сопротивление опытной итальянки Сары Эррани — 7:6 (7:4), 6:4.
В первом сете одесситка уступала — 1:4, Эррани подавала на партию при счете — 5:3, но Даяна справилась со всеми вызовами и возобладала на тай-брейке — 7:6 (7:4).
Примечательно, что за свою карьеру Эррани пять раз побеждала на турнирах серии “Большого шлема” в парном разряде.
В полуфинале соревнований Ястремская соревноваться с румынкой Габриелой Русе (сто девяносто восьмой), которая обыграла американку Даниэль Роуз Коллинс (48-я) — 6:4, 1:6, 7:5.
По материалам: УНН