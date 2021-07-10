Теннис: украинка обыграла пятикратную победительницу турниров “Большого шлема”

Представительница украинского тенниса Даяна Ястремская выиграла свой второй после возвращения матч, сообщает со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

В четвертьфинале соревнований WTA-250 в Гамбурге она преодолела сопротивление опытной итальянки Сары Эррани — 7:6 (7:4), 6:4.

В первом сете одесситка уступала — 1:4, Эррани подавала на партию при счете — 5:3, но Даяна справилась со всеми вызовами и возобладала на тай-брейке — 7:6 (7:4).

Примечательно, что за свою карьеру Эррани пять раз побеждала на турнирах серии “Большого шлема” в парном разряде.

В полуфинале соревнований Ястремская соревноваться с румынкой Габриелой Русе (сто девяносто восьмой), которая обыграла американку Даниэль Роуз Коллинс (48-я) — 6:4, 1:6, 7:5.

По материалам: УНН