Спорт

Теннис: украинец в третий раз в карьере пробился в полуфинал международного турнира

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Теннис: украинец в третий раз в карьере пробился в полуфинал международного турнира

Украинский теннисист Виталий Сачко получил право выступить в полуфинале одиночных соревнований ATP Challenger Tour, который проходит в Перудже (Италия), передает со ссылкой на ФТУ.

Сачко третий раз за карьеру вышел в полуфинал на турнирах серии Челленджеров. В 1/4 финала в Перудже он нанес поражение Ольгера Руне — 6:3, 7:6 (7:4).

Свои выступления в Перудже Сачко начал победой над вторым сеяным Андреем Мартином — 6:3, 3:6, 6:2, во втором круге обыграл Джани Марко Морони — 7:5, 4:6, 6:4.

До сих пор лучшим результатом нашего соотечественника на Челленджер был выход в финал Лугано в марте этого года.

По материалам: УНН

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