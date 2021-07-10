Теннис: украинец в третий раз в карьере пробился в полуфинал международного турнира

Украинский теннисист Виталий Сачко получил право выступить в полуфинале одиночных соревнований ATP Challenger Tour, который проходит в Перудже (Италия), передает со ссылкой на ФТУ.

Сачко третий раз за карьеру вышел в полуфинал на турнирах серии Челленджеров. В 1/4 финала в Перудже он нанес поражение Ольгера Руне — 6:3, 7:6 (7:4).

Свои выступления в Перудже Сачко начал победой над вторым сеяным Андреем Мартином — 6:3, 3:6, 6:2, во втором круге обыграл Джани Марко Морони — 7:5, 4:6, 6:4.

До сих пор лучшим результатом нашего соотечественника на Челленджер был выход в финал Лугано в марте этого года.

По материалам: УНН