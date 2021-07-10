Спорт

Ярослава Магучих победила на молодежном чемпионате Европы, установив новый рекорд

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Ярослава Магучих победила на молодежном чемпионате Европы, установив новый рекорд

Ярослава Магучих завоевала золото на молодежном чемпионате Европы по прыжкам в высоту. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на сайт ФЛАУ.

Финал сваи магучие начала с 1.85 метров, преодолела 1.89, а прыжком на 1.95 метров подтвердила свой статус победительницы. Все эти высоты она преодолевала с первой попытки.

Магучих установила новый рекорд чемпионатов Европы U23 — 2.00 метра, улучшив предыдущее достижение россиянки Светланы Лапиной, которое держалось с 1999 года.

Второй на чемпионате стала Мая Нильссон (Швеция), которая прыгнула 189 см.

Ярослава Магучих выигранной наградой завершила выступления на этапе “Бриллиантовой лиги” в Стокгольме.

По материалам: УНН

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