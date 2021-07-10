Спорт

Евро 2020: УЕФА оштрафовал Футбольную ассоциацию Англии на 30 тысяч евро из-за поведения болельщиков на матче с Данией

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Евро 2020: УЕФА оштрафовал Футбольную ассоциацию Англии на 30 тысяч евро из-за поведения болельщиков на матче с Данией

УЕФА оштрафовал Футбольную ассоциацию Англии на 30 тысяч евро из-за поведения английских фанов на матче с Данией. Об этом сообщается на официальном сайте организации, передает .

Обвинения были выдвинуты в адрес Футбольной ассоциации Англии за использование лазерной указки болельщиками, неподобающее поведение фанатов во время исполнения гимна Дании и применение пиротехники на трибунах.

Сборная Англии выиграла со счетом 2:1 в дополнительное время. Победный гол забил Кейн, который удачно сыграл на добивании после нереализованного им же пенальти.

Удар с 11-метровой отметки отразил голкипер датской команды Каспер Шмейхель, которому с трибун светили лазерной указкой в глаза.

Сборная Англии впервые вышла в финал чемпионата Европы, а также во второй свой финал крупного турнира — после финала Чемпионата мира-1966. В решающем матче 11 июля ее соперником станет команда Италии. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе “Уэмбли”.

По материалам: УНН

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