Два ассиста Булеца помогли “Заре” одержать победу на сборе в Турции

Луганская “Заря” на сборе в Турции провела очередной контрольный матч. Команда Виктора Скрипника обыграла сербский “Протелер” со счетом 2:1. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на сайт “Зари”.

Матч начался стремительно и не очень успешно для “Зари”, так как одна из первых атак “Пролетер” завершилась взятием ворот на 8-й минуте. Через минуту соперник имел еще один убойный момент, но здорово сыграл Никита Шевченко.

Однако “Заря” всеми силами пошла вперед и на 17-й минуте счет на табло был уже 1:1. Гол был забит со стандарта. Сергей Булеца подал угловой, а Максим Имереков здорово сыграл головой и замкнул передачу.

Финальное слово в матче произошло уже на последних секундах поединка: “Заря” получила право на стандарт. Сергей Булеца подал и записал на свой счет вторую голевую передачу, а Шахаб выпрыгнув выше всех, отправил мяч в ворота соперника — 2:1.

13 июля “Зари” будет противостоять турецкий футбольный клуб “Аланьяспор”.

По материалам: УНН