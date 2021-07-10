Спорт

Четверо украинцев вошли в символическую сборную открытий Евро-2020

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Четверо украинцев вошли в символическую сборную открытий Евро-2020

Авторитетное испанское издание “AS” нашло место для четырех украинских футболистов в символической сборной главных открытий Евро-2020, передает .

По версии издания, главным открытием Евро-2020 среди вратарей стал Георгий Бущан, над которым расположились Николай Матвиенко, Дензел Дюмфрис и Йоахим Мел. В полузащите представлены Педри, Миккель Дамсгорд и Томаш Соучек.

В запасные игроки символического состава вошли еще наши Николай Шапаренко и Роман Яремчук.

На чемпионате Европы сборная Украины дошла до четвертьфинала, где была разгромлена Англией со счетом 4:0.

По материалам: УНН

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