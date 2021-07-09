Спорт

Украинский теннисист в 97 лет попал в Книгу рекордов Гиннеса

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Украинский теннисист в 97 лет попал в Книгу рекордов Гиннеса

97-летний харьковчанин Леонид Станиславский стал самым возрастным игроком в теннис, который участвует в соревнованиях, и попал в Книгу рекордов Гиннеса, передает со ссылкой на “guinnessworldrecords.com”.

Станиславский решил подать заявку на этот рекорд после того, как в течение нескольких лет подряд он изо всех сил пытался найти участника, соответствующего его возрастной группе для участия в теннисных соревнованиях. Как следствие, он смог стать старейшим активным теннисистом во всем мире.

Станиславский сказал, что попадание в Книгу рекордов Гиннеса для него отличным знаком признания того, что он не потратил зря ни одного дня своей жизни, и полностью им наслаждается. Также это поможет ему попасть на “Доску славы Украины”, что будет способствовать дальнейшему развитию теннисного спорта в мире.

Мужчина участвует в теннисных соревнованиях в течение последних тридцати лет.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 13 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
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