Спорт
Теннис: стали известны финалистки женского турнира “Уимблдона”
В рамках женской сетки “Уимблдона” подошли к завершению оба полуфинальных поединка, по итогам которых стали известны финалистки турнира, информирует со ссылкой на сайт соревнований.
В стартовом матче первая ракетка мира австралийка Эшли Барти преодолела сопротивление представительницы Германии Кербер (28-я в WTA).
В другом полуфинале экс-первая ракетка мира Плишкова (13 WTA) одержала победу над Ариной Соболенко (4 WTA) из Беларуси.
Стоит отметить, что Плишкова впервые сыграет в матче за титул на “Уимблдоне”. На турнирах “Большого Шлема” раньше она не побеждала, сыграв всего один финал (US Open 2016).
Решающий поединок за титул пройдет 10 июля.
По материалам: УНН