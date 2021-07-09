Спорт

Теннис: стали известны финалистки женского турнира “Уимблдона”

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Теннис: стали известны финалистки женского турнира "Уимблдона"

В рамках женской сетки “Уимблдона” подошли к завершению оба полуфинальных поединка, по итогам которых стали известны финалистки турнира, информирует со ссылкой на сайт соревнований.

В стартовом матче первая ракетка мира австралийка Эшли Барти преодолела сопротивление представительницы Германии Кербер (28-я в WTA).

В другом полуфинале экс-первая ракетка мира Плишкова (13 WTA) одержала победу над Ариной Соболенко (4 WTA) из Беларуси.

Стоит отметить, что Плишкова впервые сыграет в матче за титул на “Уимблдоне”. На турнирах “Большого Шлема” раньше она не побеждала, сыграв всего один финал (US Open 2016).

Решающий поединок за титул пройдет 10 июля.

По материалам: УНН

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