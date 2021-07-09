Футбол: “Ворскла” арендовала защитника “Шахтера”

Третьим новичком полтавской “Ворсклы” стал 27-летний защитник Валерий Бондаренко, права на которого принадлежат донецкому “Шахтеру”, передает со ссылкой на сайт полтавчан.

Арендное соглашение Бондаренко с полтавчанами рассчитана на один год.

В 18 поединках сезона 2020/2021 защитник сумел отличиться тремя забитыми голами.

Кроме “Горняков” ранее футболист выступал за португальский “Витория Гимарайнш” и “Александрию”.

С тренером сборной России Черчесовым разорвали контракт.

По материалам: УНН