Спорт

Футбол: “Ворскла” арендовала защитника “Шахтера”

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Футбол: "Ворскла" арендовала защитника "Шахтера"

Третьим новичком полтавской “Ворсклы” стал 27-летний защитник Валерий Бондаренко, права на которого принадлежат донецкому “Шахтеру”, передает со ссылкой на сайт полтавчан.

Арендное соглашение Бондаренко с полтавчанами рассчитана на один год.

В 18 поединках сезона 2020/2021 защитник сумел отличиться тремя забитыми голами.

Кроме “Горняков” ранее футболист выступал за португальский “Витория Гимарайнш” и “Александрию”.

С тренером сборной России Черчесовым разорвали контракт.

По материалам: УНН

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