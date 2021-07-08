Спорт

В Токио решили объявить чрезвычайное положение во время Олимпиады

Photo of Admin Admin Send an email 20 секунд ago
0 0 1 минута чтения

В Токио решили объявить чрезвычайное положение во время Олимпиады

Власти Японии решили ввести в Токио чрезвычайное положение с 12 июля по 22 августа из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщил министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура, который координирует также борьбу с распространением инфекции, сообщает  со ссылкой на телеканал NHK.

Таким образом, чрезвычайное положение будет действовать во время проведения летних Олимпийских игр, которые пройдут в японской столице с 23 июля по 8 августа.

На этот же срок оно будет продолжено в префектуре Окинава. Кроме того, до 22 августа власти увеличили срок действия усиленных мер против распространения COVID-19 в префектурах Сайтама, Тиба, Канагава и Осака, а отменят их в префектурах Хоккайдо, Айти, Киото, Хего и Фукуока.

Ресторанам и барам будет запрещено продавать алкогольные напитки, они смогут работать до 20:00.

К этому чрезвычайное положение и усиленные меры в Японии действовали с 21 июня по 11 июля.

В стране с начала пандемии выявлено более 801 тыс. Случаев заражения коронавируса, умерли более 14,8 тыс. Человек.

Ранее сообщал, что в преддверии Олимпиады в Токио регистрируют самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 с мая.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 20 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

НБУ установил курс гривны на 8 июля

1 час ago

В Киеве 8 июля ожидается 30-градусная жара

2 часа ago

Украина инициировала в ООН заседание по вопросам противодействия дезинформации

3 часа ago

Курс валют на вечер 7 июля: межбанк, наличный и «черный» рынок

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button