В Токио решили объявить чрезвычайное положение во время Олимпиады

Власти Японии решили ввести в Токио чрезвычайное положение с 12 июля по 22 августа из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщил министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура, который координирует также борьбу с распространением инфекции, сообщает со ссылкой на телеканал NHK.

Таким образом, чрезвычайное положение будет действовать во время проведения летних Олимпийских игр, которые пройдут в японской столице с 23 июля по 8 августа.

На этот же срок оно будет продолжено в префектуре Окинава. Кроме того, до 22 августа власти увеличили срок действия усиленных мер против распространения COVID-19 в префектурах Сайтама, Тиба, Канагава и Осака, а отменят их в префектурах Хоккайдо, Айти, Киото, Хего и Фукуока.

Ресторанам и барам будет запрещено продавать алкогольные напитки, они смогут работать до 20:00.

К этому чрезвычайное положение и усиленные меры в Японии действовали с 21 июня по 11 июля.

В стране с начала пандемии выявлено более 801 тыс. Случаев заражения коронавируса, умерли более 14,8 тыс. Человек.

Ранее сообщал, что в преддверии Олимпиады в Токио регистрируют самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 с мая.

По материалам: УНН