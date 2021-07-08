Спорт

Теннис: украинка пробилась в четвертьфинал турнира во Франции

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Теннис: украинка пробилась в четвертьфинал турнира во Франции

Украинская теннисистка Ангелина Калинина успешно продолжила борьбу за титул на турнире ITF во французском городе Контрексевилле, сообщает со ссылкой на сайт “Большого тенниса Украины”.

В матче второго круга на турнире ITF W100 во Франции украинская теннисистка, посеянная под четвертым номером, победила француженку Лоис Буассон, которой была предоставлена “wild card” — 6:2, 6:1.

Калинина выиграла уже семь матчей подряд на грунтовом покрытии. На прошлой неделе она стала чемпионкой на турнире ITF W60 в Монпелье.

Следующей соперницей Ангелины в Контрексевиле станет обладательница “wild card” из Франции Эльза Жакмо.

Украинка обыграла россиянку на старте соревнований в Швеции.

По материалам: УНН

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