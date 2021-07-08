Хоккей: “Тампа” во второй раз подряд выиграла Кубок Стэнли

ХК “Тампа” дома со счетом 1:0 обыграла “Монреаль” в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает

Единственный гол на 33-й минуте забил Росс Колтон.

“Тампа” выиграла серию до четырех побед со счетом 4-1 и второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли. В прошлом сезоне команда стала обладателем трофея, в решающей серии обыграв “Даллас” (4-2). В активе “Тампы” три победы в Кубке Стэнли (2004, 2020 года, 2021) и поражения в финале 2015 года от “Чикаго” (2-4).

“Тампа” стала первой командой с 2017 года, которая выиграла два Кубка Стэнли подряд. Тогда дважды титул чемпиона завоевал “Питтсбург” (2016 2017).

В свою очередь, “Монреаль” вышел в финал Кубка Стэнли впервые за 28 лет. В сезоне 1992/93 гг. канадская команда выиграла трофей, в решающей серии обыграв “Лос-Анджелес” (4-1).

“Монреаль” — старейший и самый титулованный клуб НХЛ. Он существует с 1909 года и является одним из основателей лиги, на его счету 24 победы в Кубке Стэнли.

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По материалам: УНН