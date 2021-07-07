Украинский полузащитник сменил “Зарю” на российский клуб
Полузащитник Дмитрий Иванисеня сменил клубную прописку. Вместо ФК “Заря” он будет выступать за российский ФК “Крылья Советов”, передает со ссылкой на сайт российской команды.
27-летний хавбек подписал с самарским клубом контракт на 3 года. За российскую команду Дмитрий будет выступать под номером 21.
Последним клубом футболиста была луганская “Заря”, в составе которого он дважды становился бронзовым призером чемпионата. В прошлом сезоне УПЛ он провел 21 матч, забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи. Вызывался в сборную Украины (сыграл один поединок).
Ранее выступал за “Динамо” из Тбилиси, где по итогам стал вице-чемпионом Грузии. Иванисеня провел 14 игр в Лиге Европы, забил 1 гол и отметился результативной передачей.
“Крылья Советов” новичок российской Премьер-лиги.
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По материалам: УНН