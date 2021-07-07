Евро-2020: серия пенальти помогла определить первого финалиста турнира

Сборные Италии и Испании провели очный поединок в полуфинале Евро-2020, который прошел на стадионе “Уэмбли” в Лондоне, передает корреспондент.

Испанцы доминировали на поле во владении мячом, но в первом тайме не смогли открыть счет. А первыми цифры на табло на “Уэмбли” изменила “скуадра адзурра” на 60-й минуте. Результативную быструю атаку начал кипер Доннарумма, который нашел партнера вбросом мяча из рук, и через несколько передач от партнеров, Федерико Кьеза пробил в дальний угол ворот.

За десять минут до конца основного времени счет был сравнен — Мората обыгрался в пас с Ольмо и беспрепятственно вогнал игровой снаряд в сетку ворот оппонентов (1:1).

Судьбу путевки в финал решала Послематчевая серия пенальти. Голкипер испанцев Унай Симон совершил сейв уже при первом ударе итальянцев, а именно от Локателли. В ответ Данные Ольмо запустил игровой снаряд выше перекладины.

Решающим моментом было выполнение 11-метрового от Мората — Доннарумма угадал полет мяча и беспрепятственно отбил его. В результате 4:2 в серии пенальти за подопечными Роберто Манчини.

Примечательно, что испанцы уже тертой подряд поединок турнира прошли с двумя экстра-таймами.

В финале Италия сыграет с победителем в паре Англия — Дания. Решающая битва турнира пройдет 11 июля на “Уэмбли”.

По материалам: УНН