Баскетбол: действующий чемпион Украины получил потенциальных соперников по Лиге чемпионов

Действующий чемпион Украины по баскетболу "Прометей" узнал первых потенциальных соперников по квалификации Лиги чемпионов ФИБА, сообщает со ссылкой на сайт ФБУ.

По клубным рейтингом и рейтингом страны в Лиге чемпионов участников квалификации разделены на шесть корзин. В первом и втором корзинах сеяные участники. Они вступают в борьбу на стадиях полуфинала.

"Прометей" попал в шестой корзины. В четвертьфинале он начнет борьбу против одной из команд с третьей корзины. Это – "АЭК" Ларнака с Кипра, бельгийский "Монс", болгарский "Левски" и португальский "Спортинг".

Примечательно, что в отборе 24 команды будут играть в четырех отдельных квалификационных турнирах, победители которых выйдут в регулярный чемпионат. Квалификационные турниры начнутся со стадии четвертьфинала.

Жеребьевка регулярного чемпионата и квалификации состоится 7 июля. Квалификация стартует 13 сентября. Регулярный чемпионат – 4 октября.

По материалам: УНН