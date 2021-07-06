Вопрос, останется ли Шевченко в тренерском кресле, должен решиться до сентября – Маркевич
Андрей Шевченко
Председатель комитета национальных сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич считает, что вопрос о том, останется ли Андрей Шевченко главным тренером украинской сборной, должен решиться до сентября. Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии .
Он рассказал, что пока никаких решений не принималось и в целом ожидают решения самого Шевченко.
“Пока никаких. Ждут его (Шевченко – ред.) решения. Все будет зависеть от того, что он решит… Тогда мы будем что-то понимать”, – сказал Маркевич.
В то же время он отметил, что затягивать некуда.
“Ведь в сентябре начинаются матчи мирового отбора, поэтому здесь тянуть нельзя”, – сказал Маркевич.
В четвертьфинале Евро-2020 украинская сборная во главе с тренером Андреем Шевченко уступила сборной Англии со счетом 0:4, тем самым позволив англичанам пройти в полуфинал чемпионата.
Андрей Шевченко заявил, что вопрос о его тренерстве будет решаться после подведения итогов участия украинской сборной в Евро-2020.
В то же время главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высоко оценил работу Шевченко на посту тренера.
По материалам: УНН