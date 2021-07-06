Вопрос, останется ли Шевченко в тренерском кресле, должен решиться до сентября – Маркевич

Андрей Шевченко

Председатель комитета национальных сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич считает, что вопрос о том, останется ли Андрей Шевченко главным тренером украинской сборной, должен решиться до сентября. Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии .

Он рассказал, что пока никаких решений не принималось и в целом ожидают решения самого Шевченко.

“Пока никаких. Ждут его (Шевченко – ред.) решения. Все будет зависеть от того, что он решит… Тогда мы будем что-то понимать”, – сказал Маркевич.

В то же время он отметил, что затягивать некуда.

“Ведь в сентябре начинаются матчи мирового отбора, поэтому здесь тянуть нельзя”, – сказал Маркевич.

В четвертьфинале Евро-2020 украинская сборная во главе с тренером Андреем Шевченко уступила сборной Англии со счетом 0:4, тем самым позволив англичанам пройти в полуфинал чемпионата.

Андрей Шевченко заявил, что вопрос о его тренерстве будет решаться после подведения итогов участия украинской сборной в Евро-2020.

В то же время главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высоко оценил работу Шевченко на посту тренера.

По материалам: УНН