Сегодня определится первый финалист Евро-2020

Сегодня в Лондоне на Уэмбли состоится первый полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу, в котором Италия сыграет с Испанией. Об этом пишет

Начало в 22:00 по киевскому времени. Матч будет обслуживать немец Феликс Брих с помощниками. На пути к полуфиналу Италия прошла Австрию и Бельгию, а Испания – Хорватию и Швейцарию.

Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон – Барелла, Жоржиньо, Верратти – Кьеза, Иммобиле, Инсинье.

Испания: Симон – Аспиликуэта, Гарсия, Ляпорт, Альба – Коке, Бускетс, Педро – Морено, Мората, Ольмо.

В полуфинале сборная Англии встретится 7 июля в Лондоне с Данией. 6 июля, также на “Уэмбли”, первого финалиста определят Италия и Испания.

Финал пройдет 11 июля.

Сборная Испании стала первым полуфиналистом Евро-2020, а Италия вторым.

В четвертьфинале Евро-2020 украинская сборная во главе с Андреем Шевченко уступила сборной Англии со счетом 0: 4, тем самым, позволила англичанам пройти в полуфинал чемпионата.

Ведущий нападающий сборной Англии по футболу Кейн поделился мыслями по поводу предстоящего полуфинала с Данией на Евро-2020.

По материалам: УНН