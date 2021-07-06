Гран-при Австралии “Формулы-1” отменили из-за COVID-19

Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин “Формула-1” в Австралии в сезоне 2021 года отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Гран-при Австралии, пишет .

По информации агентства AFP, организаторы этапа столкнулись с проблемами из-за требования правительства Австралии о 14-дневном обязательном карантине для граждан, прибывающих в страну. Также будет отменен австралийский этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP).

“К сожалению, мы не будем проводить гонку в Австралии в этом сезоне, — заявил президент и исполнительный директор „Формулы-1“ Стефано Доменикали. — Но мы уверены, что сможем провести 23 гонки в 2021 году, и у нас есть несколько вариантов, чтобы заменить место, оставшееся вакантным после отмены Гран-при Австралии. Мы проработаем детали этих вариантов в ближайшие недели и предоставим дополнительную информацию, как только эти обсуждения будут завершены”.

Гран-при Австралии “Формулы-1” в этом сезоне должен был пройти с 19 по 21 ноября, этап MotoGP был запланирован на октябрь. Ранее был отменен этап “Формулы-1” в Сингапуре, который должен был пройти с 1 по 3 октября. В календаре чемпионата его заменил Гран-при Турции.

Календарь нынешнего сезона включает в себя рекордные 23 гонки, десятый этап состоится в Великобритании с 16 по 18 июля.

Согласно статистике ВОЗ — в Австралии 30 757 случаев заболевания, жертвами стали 910 человек.

По материалам: УНН