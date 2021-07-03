УЕФА определила лучшего игрока матча Бельгия-Италия

Сборная Италии обыграла Бельгию в матче 1/4 финала чемпионата Европы. Лучшим игроком по версии УЕФА, стал итальянский форвард Инсинье. Об этом пишет

Поединок завершился со счетом 2: 1 и Италия сыграет в полуфинале Евро-2020 со сборной Испании.

УЕФА определил лучшего игрока матча. Этого звания удостоился итальянский нападающий Инсинье, который на 44-й минуте забил гол в ворота бельгийцев.

Сборная Украины обыграла в дополнительное время команду Швеции со счетом 2: 1 и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы . В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Украины сыграет с командой Англии 3 июля в Риме.

По материалам: УНН