Спорт

УЕФА определила лучшего игрока матча Бельгия-Италия

Photo of Admin Admin Send an email 42 секунды ago
0 0 Менее минуты назад

УЕФА определила лучшего игрока матча Бельгия-Италия

Сборная Италии обыграла Бельгию в матче 1/4 финала чемпионата Европы. Лучшим игроком по версии УЕФА, стал итальянский форвард Инсинье. Об этом пишет

Поединок завершился со счетом 2: 1 и Италия сыграет в полуфинале Евро-2020 со сборной Испании.

УЕФА определил лучшего игрока матча. Этого звания удостоился итальянский нападающий Инсинье, который на 44-й минуте забил гол в ворота бельгийцев.

Сборная Украины обыграла в дополнительное время команду Швеции со счетом 2: 1 и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы . В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Украины сыграет с командой Англии 3 июля в Риме.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 42 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Курс валют на вечер 2 июля: межбанк, наличный и «черный» рынок

1 час ago

В Украине объявлено «желтое» метеорологическое предупреждение на 3 июля

2 часа ago

Пограничники не получали от Беларуси официальных сообщений о «закрытии границы»

3 часа ago

Транспорт и метро в Киеве завтра будут работать дольше

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button