Шевченко: ребята будут играть против Англии еще и за Беседина

Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко отметил, что команда расстроена травмой нападающего Артема Беседина и заверил, что “ребята будут играть против Англии еще и за Беседина”, передает со ссылкой на УЕФА.

“Мы очень расстроены этим моментом. Это один из очень тяжелых моментов, еще и на таком уровне. Мы все его поддерживаем, он с нами. Ребята будут играть против Англии еще и за Беседина”, – отметил Шевченко.

В УАФ сообщили, что нападающему сборной Украины Артему Беседину, который получил травму во время вчерашнего матча 1/8 финала Евро-2020 против сборной Швеции, на восстановление понадобится от трех до шести месяцев.

После матча было оперативно принято решение отправить Беседина в Киев для обследования и лечения. После обследования стало известно, что разрыва связок колена, как боялись врачи, у Артема, к счастью, нет. Однако есть частичный надрыв крестообразных и боковых связок, а также серьезное повреждение отростка большеберцовой кости. После детального изучения результатов обследования станет известно, сколько времени футболисту понадобится для восстановление. Предварительно врачи прогнозируют, что на это потребуется от трех до шести месяцев.

Сборная Украины обыграла в дополнительное время команду Швеции со счетом 2:1 и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Беседин вышел на замену на 91-й минуте, но уже спустя 10 минут покинул поле из-за травмы. Защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон был удален за грубый фол на украинском футболисте.

В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Украины сыграет с командой Англии 3 июля в Риме.

По материалам: УНН