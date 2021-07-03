Еще слишком рано домой: Зеленский обратился к украинской сборной перед матчем с Англией и запустил новый флешмоб

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение в поддержку сборной Украины перед завтрашним матчем против Англии, в котором призвал всех украинцев присоединиться к новому флешмобу для поддержки нашей сборной. Видеообращение президент опубликовал на странице Facebook, передает

“Привет, моя дорогая сборная Украины по футболу. Завтра снова в бой, завтра опять за тебя дорогая “желто-голубая” будет болеть вся Украина. Я понимаю ребята, вы несколько недель не были дома, но я уверен, что каждый украинец с каждого уголка нашей страны вам скажет, ребята, еще слишком рано домой”, – заявил Зеленский.

Зеленский отметил, что в матче Евро-2020 против Англии вся страна будет болеть за: “Ярмолу из Чернигова; за Зинченко и Малиновского с Житомирской области; за Зубкова с Донбасса; за Матвиенко из Крыма; за Яремчука из Львова; за Бущана из Одессы, и за всех-всех футболистов”.

Глава государства также предложил устроить перекличку “крупнейшего 40-миллионного фан-сектора в Европе”, к которой призывал присоединиться всех украинцев. И начал с себя, показав пример.

“Я, Владимир Зеленский, город Кривой Рог, Днепропетровская область. Город стального характера, я болею за свою сборную – завтра на поле вся страна, завтра побеждает Украина. Железно!” – подчеркнул президент.

Во вторник сборная Украины по футболу обыграла в дополнительное время команду Швеции со счетом 2:1 и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.

В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Украины сыграет с командой Англии 3 июля в Риме. Сюда прибыли 24 игрока, тренерский штаб, медицинский и административный персонал сборной.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел предматчевую пресс-конференцию, посвященную завтрашнему поединку 1/4 финала Евро-2020 с командой Англии. Отвечая на вопрос, он отметил, что полузащитник Андрей Ярмоленко готов к игре, зато Александр Зубков к завтрашнему поединку не готовиться.

По материалам: УНН