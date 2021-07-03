Баскетбол: центровой сборной Украины сменил клубы в чемпионате Испании

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Центровой сборной Украины Артем Пустовый продолжит выступления в чемпионате Испании. Баскетболист заключил соглашение с “Гран Канария”. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на сайт команды.

Срок соглашения рассчитан на один сезон.

Пустовый выступает в Испании последние шесть лет. В прошлом сезоне сыграл в составе “Барселоны” последний сезон трехлетнего контракта. В среднем набирал 7,8 очка, 3,2 подбора.

В составе каталонцев Пустовый выиграл чемпионат и Кубок Испании.

В прошлом сезоне новый клуб украинца дошел до четвертьфинала, где потерпел поражение от “Реала”, а в Еврокубке ФИБА уступил в полуфинале будущему победителю – “Монако”. “Гран Канария” в следующем сезоне также будет выступать в Еврокубке.

По материалам: УНН