Спорт

Баскетбол: центровой сборной Украины сменил клубы в чемпионате Испании

Photo of Admin Admin Send an email 43 секунды ago
0 0 Менее минуты назад

” src=”https://pl.com.ua/wp-content/uploads/2021/07/51949e1da97c03e319587ad5d377c9f4.jpg” alt=”Баскетбол: центровой сборной Украины сменил клубы в чемпионате Испании” width=”100%” />

Центровой сборной Украины Артем Пустовый продолжит выступления в чемпионате Испании. Баскетболист заключил соглашение с “Гран Канария”. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на сайт команды.

Срок соглашения рассчитан на один сезон.

Пустовый выступает в Испании последние шесть лет. В прошлом сезоне сыграл в составе “Барселоны” последний сезон трехлетнего контракта. В среднем набирал 7,8 очка, 3,2 подбора.

В составе каталонцев Пустовый выиграл чемпионат и Кубок Испании.

В прошлом сезоне новый клуб украинца дошел до четвертьфинала, где потерпел поражение от “Реала”, а в Еврокубке ФИБА уступил в полуфинале будущему победителю – “Монако”. “Гран Канария” в следующем сезоне также будет выступать в Еврокубке.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 43 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В Евросоюзе заработали covid-сертификаты

1 час ago

«Прямая линия» Путина – все более прямая, без извилин

3 часа ago

Субсидии пересчитают уже в июле: кому вновь откажут

3 часа ago

В рейтинг лучших вузов мира впервые вошли восемь украинских университетов

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button