Глава МВД Германии назвал проведение финала Евро-2020 в Лондоне – “абсолютно безответственным”

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер подверг критике проведение матчей чемпионата Европы по футболу на заполненном стадионе “Уэмбли” в Лондоне, несмотря на распространение там мутаций коронавируса, передает .

“Я считаю такую позицию УЕФА абсолютно безответственной”, — сказал он в четверг на брифинге в Берлине. “Не могу понять, почему УЕФА не придерживается разумной линии”, — добавил министр.

Он привел в пример матч в Мюнхене, на котором присутствовали несколько тысяч человек с соблюдением всех эпидемиологических норм.

На прошлой неделе правительство Великобритании сообщило, что полуфиналы и финал чемпионата Европы, которые пройдут в Лондоне, смогут посетить более 60 тыс. зрителей. Общая вместимость стадиона “Уэмбли”, который примет заключительные игры чемпионата Европы, составляет 90 тыс. человек. Таким образом, стадион может быть заполнен на 75%. Как сообщили власти, все посетители должны будут соблюдать строгие меры по борьбе с коронавирусом.

Брифинг глав Минздрава и МВД ФРГ в Берлине, 1 июля:

При это ранее в СМИ появлалась информация о вероятности переноса финала Евро-2020 из Лондона в Будапешт. В тот же день в ответ на запрос — в организации опровергли планы перенести финал из британской столицы.

В Великобритании с мая отмечается быстрый рост числа новых случаев заражения индийским штаммом коронавируса (вариант “Дельта” по новой классификации ВОЗ). В связи с этим правительство Соединенного Королевства решило отсрочить на месяц снятие обусловленных пандемией ограничений. Изначально это планировалось сделать 21 июня, однако затем “день свободы” был перенесен на 19 июля.

Согласно статистике ВОЗ — в Великобритании зафиксировали 4 775 305 случаев заболевания, жертвами стали 128 126 человек.

По материалам: УНН