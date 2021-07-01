Спорт

Элина Свитолина выбыла из турнира Wimbledon

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Элина Свитолина выбыла из турнира Wimbledon

Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина впервые с 2018 года не смогла пройти дальше второго раунда на турнире Wimbledon. Об этом пишет со ссылкой Федерацию Тенниса Украины.

Во втором круге Wimbledon Свитолина проиграла польской теннисистке Магде Линетт: 3-6, 4-6.

Матч продолжался 1 час 6 минут.

Следующей соперницей Линетт станет испанка Паула Бадоса.

Напомним, что Свитолина была полуфиналисткой на Wimbledon 2019 года. В 2018 году именно на Wimbledon Свитолина не смогла пройти в третий круг, уступив в первом раунде немке Татьяне Марии в первом раунде.

Top-10 toppled @MagdaLinette notches the biggest win of her career, defeating No.3 seed Elina Svitolina in straight sets #Wimbledon pic.twitter.com/i3a1Okwd8Y

– Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2021

По материалам: УНН

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